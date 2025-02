Narcotraffico internazionale: catture in tutta Italia

I poliziotti delle Squadre mobili della questura di Lecco, di Como e i carabinieri del Nucleo investigativo di Milano, hanno eseguito 12 ordinanze di custodia cautelare, 17 decreti di fermo di indiziato di delitto e decine di decreti di perquisizione a carico di altrettante persone, indagate, a vario titolo, per associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, porto abusivo di armi da sparo, anche da guerra, usura, ricettazione, favoreggiamento personale, falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, emissione di fatture per operazioni inesistenti, associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati di natura fiscale quali intestazioni fittizie di beni immobili e quote societarie, riciclaggio, autoriciclaggio, reimpiego dei profitti dei predetti reati presupposto attraverso la costituzione e gestione di numerose società.

L’operazione è nata da due indagini condotte tra il 2021 e il 2023 dalla Polizia di Stato e dall’Arma dei carabinieri.

Attraverso le indagini i poliziotti delle Squadre mobili di Lecco e Como hanno scoperto l’esistenza di due gruppi criminali che operavano nel territorio di Milano e in quello di Como. Si è accertato che gestivano una fitta rete di spaccio di sostanze stupefacenti a carattere transnazionale. Importavano la droga principalmente dalla Spagna e poi rifornivano le piazze della Lombardia, della Sicilia e della Calabria. Il volume del traffico ammontava a una tonnellata di droga al mese. Nel corso delle investigazioni, si è scoperta l’esistenza anche di un’altra associazione per delinquere di trafficanti di marijuana e hashish che veniva poi spacciata nella provincia di Como e Lecco.

Infine i carabinieri, nella loro attività d’indagine, hanno scoperto un’associazione di trafficanti di cocaina con a capo un uomo del clan Mancuso di Limbadi (Vibo Valentia) che reinvestiva i proventi illeciti in altre attività solo apparentemente lecite. L’uomo infatti era a capo di un’altra associazione per delinquere dedita alla commissione di reati finanziari. La cocaina veniva distribuita in tutta l’area metropolitana di Milano.

Nel corso delle investigazioni sono stati sequestrati circa una tonnellata di hashish, oltre 200 chili di marijuana e 10 chili tra cocaina ed eroina, nonché 2 pistole con relativo munizionamento.

Leonardo Bruno