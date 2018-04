Sicurezza stradale: con “Vacanze Sicure” arrivano i controlli sugli pneumatici

Con l’arrivo della bella stagione torna l’iniziativa “Vacanze Sicure” promossa da Pneumatici Sotto Controllo e Polizia Stradale.

Verranno effettuati oltre 10.000 controlli dal 20 aprile al 31 maggio per valutare le condizioni dei pneumatici degli automobilisti di Lombardia, Veneto, Liguria, Lazio, Umbria, Abruzzo e Molise.

Le pattuglie verificheranno nello specifico l’usura del battistrada, l’omologazione, la corrispondenza delle misure montate rispetto a quanto riportato in carta di circolazione, l’eventuale presenza di tagli, abrasioni e danneggiamenti visibili ad occhio nudo che potrebbero essere, insieme al sotto gonfiaggio, l’anticamera di un cedimento strutturale improvviso del pneumatico.

L’attività di controllo e raccolta dati, consentirà di valutare i risultati che verranno illustrati a luglio prima dell’esodo estivo, anche al fine di una incisiva informazione volta a sensibilizzare gli automobilisti sull’importanza di avere gli pneumatici in perfette condizioni.

Giovanni Busacca, direttore del Servizio Polizia stradale al riguardo ha specificato che “Mettersi alla guida con pneumatici lisci, danneggiati, non conformi, espone i conducenti ad un elevato rischio di incidente stradale e costituisce un gesto di irresponsabilità che si riflette negativamente anche su tutto il sistema della circolazione, di cui tutti noi siamo parte integrante”.

“I controlli - continua Giovanni Busacca - confermano purtroppo che sono ancora molti i veicoli non in regola. Gli strumenti che abbiamo a disposizione per contrastare questa pericolosa tendenza e per garantire la sicurezza della circolazione sono una mirata informazione, una attività di prevenzione, frequenti e mirati controlli ed un approccio culturale al tema secondo una prospettiva che parli di legalità sulle strade. È importante far comprendere che non si tratta solo di evitare la sanzione pecuniaria, ma in gioco vi è la nostra e l’altrui sicurezza”.

Gonfiaggio e verifica delle gomme, nonostante siano gratuiti, non vengono eseguiti periodicamente. “Infatti oltre il 52 per cento degli automobilisti circola con gomme sottogonfiate – dice Fabio Bertolotti, direttore Assogomma – si tratta di un problema di sicurezza in quanto con le alte temperature, il pneumatico si può surriscaldare sino al suo cedimento strutturale, ovverosia al suo scoppio. Inoltre, un pneumatico sgonfio produce un inutile danno all’ambiente in quanto fa aumentare i consumi di carburante fino al 15 per cento e produce una usura disomogenea del pneumatico che dovrà essere sostituito precocemente.”

Con l’occasione si ricorda che dal 16 maggio al 14 ottobre è vietata la circolazione con pneumatici di tipo M+S con codici di velocità ridotti rispetto a quelli riportati in carta di circolazione. Si tratta di una grave infrazione che può essere sanzionata, non solo con una multa, ma anche con il fermo del veicolo.

Sul sito www.pneumaticisottocontrollo.it sono disponibili informazioni sui pneumatici, in termini di scelta, manutenzione, stoccaggio e varie normative vigenti che, se seguite puntualmente, consentono agli automobilisti di viaggiare sicuri.